Classement du Galaxy S23 Ultra, la charge illimitée Tesla en sursis et le Redmi A2 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 février : le camouflet du Galaxy S23 Ultra selon DXOMARK, Tesla veut se débarasser des Tesla profitant de la charge illimitée et Xiaomi prépare un smartphone à tout petit prix. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Classement photo DXOMARK : la douche froide pour le Galaxy S23 Ultra

Contre toute attente, le Samsung Galaxy S23 Ultra ne se classe pas parmi les meilleurs photophones du marché selon le classement de DXOMARK. L’entreprise spécialisée dans les tests labo de téléphones le cantonne en effet à la 10e place seulement, la faute à plusieurs petits défauts relevés (bruit en basse lumière, faible contraste en contre-jour, légère dominance des blancs, etc.).

Elon Musk veut se débarrasser des Tesla avec charge illimitée

Vous ne le saviez peut-être pas, mais certains possesseurs de Tesla Model S et Model X disposent… d’une charge gratuite et illimitée. Comment ? Pourquoi ? Grâce à l’ancien programme de parrainage. Sauf qu’Elon Musk souhaite en quelque sorte y mettre fin, et compte ajouter 5000 dollars au prix d’une reprise d’un véhicule – une Model S ou Model X par exemple – pour pousser les clients à acheter un autre véhicule de la marque.

Xiaomi prépare un smartphone ultra abordable

Moins de 100 euros : voilà combien pourrait coûter le prochain Redmi A2 ultra abordable, si l’on en croit les informations de Roland Quandt. Plus précisément, ce modèle pourrait s’arracher à 97 euros. En contrepartie, la fiche technique se cantonnerait à des caractéristiques forcément modestes, à l’image de l’écran LCD (définition HD) et du chargeur de 10 W.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.