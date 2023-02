Moins cher qu’un accessoire Apple, ce smartphone Xiaomi va casser les prix

Xiaomi prépare avec le Redmi A2 l'un des smartphones les moins chers du marché, sous la barre des 100 euros.

Les smartphones à plus de 1000 euros qui font progresser le secteur et servent de vitrine technologique c’est bien, les smartphones que la majorité peut s’acheter, c’est mieux. Xiaomi est le grand spécialiste du rapport qualité/prix agressif et la marque semble sur le point de frapper un nouveau coup.

Un Xiaomi Redmi à 97 euros

Évidemment les smartphones à très bas prix ne sont pas nouveaux. Il existe des références que l’on peut recommander à moins de 100 euros, mais cela s’accompagne de grandes concessions. D’après les caractéristiques partagées par Roland Quandt de WinFuture concernant le futur Xiaomi Redmi A2, la marque proposerait des choix intéressants pour un smartphone qui serait commercialisé à 97 euros. C’est-à-dire un smartphone complet à un prix inférieur aux AirPods d’Apple ou à un stylet Pencil, tout de même.

Il s’agit, en effet, du premier smartphone équipé de la puce MediaTek Helio G36. Elle est composée de 8 cœurs Cortex-A53 et d’une puce graphique PoverVR GE8320. Xiaomi proposera 2 Go de RAM et 32 Go de stockage pour accompagner le SoC. Un lecteur microSD est de la partie.

Parmi les points forts apparents du smartphone, sur cette gamme de prix, il devrait aussi y avoir son écran IPS LCD de 6,52 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels. On a enfin une batterie de 5000 mAh garantissant une bonne autonomie au produit.

Mais de sacrés sacrifices

Évidemment, avec son appareil photo équipé d’un capteur de 8 mégapixels, il ne faudra pas avoir trop d’espoir quand à la qualité des clichés. Surtout, Xiaomi fait le choix curieux d’intégrer un port microUSB à son produit pour la recharge, qui sera limitée à 10W. On est ici clairement dans l’anachronisme.

Petite particularité de la gamme A, le Xiaomi Redmi A2 tournera sous Android 13 avec Android Go. Le lancement est prévu dans les semaines à venir en Allemagne. En principe, on peut aussi s’attendre à une disponibilité en France.

