iPhone 15 Pro, batterie sans lithium et Xbox Game Pass – Tech’spresso

Voici ce qui a marqué le vendredi 3 mars : Apple prédit un gros succès pour l'iPhone 15 Pro, Renault se prépare à lancer des batteries sans lithium et le Xbox Game Pass se prépare à perdre 8 jeux vidéo.

Un futur succès pour l’iPhone 15 Pro ?

Une forte « demande de remplacement » en faveur de ses iPhone 15 Pro. Voilà à quoi se prépare Apple pour la fin de l’année 2023. La firme à la pomme pense en effet que le passage attendu au SoC A17 Bionic devrait séduire le grand public et renforcer le nombre de ventes. L’arrivée de l’USB-C en lieu et place du port Lightning pourrait aussi jouer un rôle.

Grâce à Renault, cette voiture électrique se passe totalement de lithium

La marque Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV), qui appartient au groupe Renault, a annoncé être prête à équiper l’une de ses voitures électriques d’une batterie sans lithium. Pour l’instant cantonnée au marché chinois, cette technologie développée avec le constructeur français pourrait très bien débarquer par chez nous à court ou moyen terme.

Xbox Game Pass : plus que quelques jours pour profiter de ces 8 jeux vidéo

À partir du mercredi 15 mars prochain, huit jeux vidéo disparaîtront du Xbox Game Pass. En voici la liste : Kentucky Route Zero, Young Souls, Undertale, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Zero Escape: The Nonary Games, Goat Simulator et F1 2020. Si l’un d’eux vous tapait dans l’œil, il est grand temps de s’y mettre avant son retrait.

