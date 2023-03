Nouvelles Tesla Model S, GPT-4 et le Samsung Galaxy A54 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 10 mars 2023 : les nouvelles Tesla Model S, Microsoft évoque GPT-4 et le Samsung Galaxy A54 fait parler de lui. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Tesla Model S fait le plein de nouveautés

La grande berline électrique de Tesla, j’ai nommé la Model S, a droit à une ribambelle de nouveautés plus que bienvenue. Il est notamment question d’un tout nouveau toit panoramique laissant passer plus de lumière, d’un coloris inédit Rouge Ultra qui vient remplacer l’ancien Rouge Multi-Couches, de nouveaux freins plus performants et du retour du volant rond proposé en option.

GPT-4 pourrait débarquer d’ici peu

Un cadre de Microsoft Allemagne s’est montré bien bavard et a déclaré : « La semaine prochaine, nous présenterons le GPT-4, qui proposera des modèles multimodaux offrant des possibilités totalement différentes, par exemple des vidéos ». Ni OpenIA ni la branche américaine du groupe n’a confirmé ses propos. Il n’y a désormais plus qu’à patienter pour découvrir, ou non, cette nouvelle génération d’intelligence artificielle d’ici peu.

Un Galaxy A54 meilleur de nuit ?

Attendu pour mi-mars, le Samsung Galaxy A54 pourrait renforcer ses performances photographiques de nuit. C’est tout du moins ce que laisse penser un visuel partagé sur le site de Samsung et repéré par FoneArena, où le terme Nightography a fait son apparition. Ceci est un élément marketing davantage utilisé sur le haut de gamme, qui laisse tout de même penser à une amélioration de vos clichés nocturnes.

