Choix du volant, nouveau toit panoramique, freinage optimisé : les nouvelles Tesla Model S s’énervent

Tesla annonce quelques évolutions pour sa Model S, qui s'offre une nouvelle teinte de carrosserie, rouge ultra. Mais ce n'est pas tout, car la berline électrique fait également le plein de nouveauté afin de devenir plus sûre, fonctionnelle et performante.

Il ne se passe pas un jour sans que l’on entende parler de Tesla. Et pour cause, la firme d’Elon Musk ne chôme pas en ce moment, quelques jours après la tenue de son Investor Day durant lequel elle a notamment annoncé son Master Plan 3 et sa Gigafactory au Mexique. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur prévoit aussi de restyler ses Model 3 et Model Y, entre autres, sans parler de ses récentes baisse de prix sur ses deux voitures star ainsi que ses Model S et Model X.

Une nouvelle teinte

La grande berline fait d’ailleurs aujourd’hui parler d’elle pour une toute autre raison. Si aucun restylage à proprement parler n’est prévu pour l’instant, alors que le dernier remonte à 2016, la marque a néanmoins décidé de lui offrir de petites améliorations. Ainsi, le premier modèle conçu par le constructeur et dévoilé pour la première fois en 2009 enrichit sa palette de couleurs.

Comme l’annonce la marque, un tout nouveau Rouge Ultra fait son arrivée dans la gamme, remplaçant l’ancien Rouge Multi-Couches. Également proposé sur le Model X, celui-ci voit son prix grimper puisqu’il est désormais facturé 3 200 euros, contre 2 000 euros pour le précédent. Cette couleur n’est pas encore disponible sur les Model 3 et Model Y, alors que ce dernier conserve son superbe Midnight Cherry.

Fun fact: These were the 9 colors that the Model S launched with in 2012. pic.twitter.com/JPXBcAfGKZ — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 10, 2023

Pour mémoire, cette couleur n’est pour l’instant disponible que pour les clients européens, alors qu’elle est uniquement produite dans la Gigafactory de Berlin. Comme le souligne Sawyer Merritt, investisseur de Tesla, dans un tweet, la gamme de couleurs proposées sur la Model S a fortement décliné au fil des années, passant de 9 à 15 entre 2012 et 2015 pour arriver à seulement 5 en 2023.

Si la marque ne donne pas de raisons particulières, la hausse des ventes peut expliquer cette situation, alors que Tesla a écoulé plus d’un million de voitures dans le monde en 2022. Ainsi, la logistique est simplifiée et les livraisons sont un peu plus rapides. Celles-ci sont prévues entre avril et juin si vous passez aujourd’hui une commande pour une Model S, quelle que soit la couleur.

De nombreuses améliorations

Mais la berline électrique ne se contente pas d’être plus jolie, avec sa teinte qui rappelle le superbe Soul Red Crystal de Mazda. Car elle est également plus agréable à vivre et à conduire. Tesla annonce en effet l’arrivée d’un tout nouveau toit panoramique laissant passer plus de lumière. La marque promet que la protection contre la chaleur et les UV reste quant à elle inchangée. Une nouveauté bienvenue, car l’ancien toit panoramique était un peu trop foncé, rendant difficile la vision à travers celui-ci pour profiter du ciel.

Si le poste de conduite ne change pas, alors qu’il conserve notamment son grand écran tactile intégrant désormais le catalogue de jeux vidéo Steam, Tesla fait machine arrière sur un point. En effet, cette petite mise à jour signe le retour du volant rond, qui est de nouveau proposé aux côtés du Yoke qu nous avons récemment essayé. Dévoilé en 2021, celui-ci a du mal à faire l’unanimité, même si Elon Musk a affirmé qu’il serait là pour rester.

Enfin, la version Plaid se dote désormais de nouveaux freins plus performants et plus résistants à la chaleur. Les étriers sont quant à eux toujours peints en rouge, comme c’est le cas depuis le lancement de cette déclinaison. Tesla ne dit pas si le Model X Plaid profite également de ces nouveaux freins. Toutes ces améliorations devraient également être disponible ssur le marché européen, alors que les modèles vendus chez nous sont fabriqués aux États-Unis.

En revanche, Tesla annonce un ticket d’entrée à 89 900 dollars pour sa berline, soit environ 84 388 euros. Un tarif uniquement valable outre-Atlantique, alors qu’il faut compter au moins 113 990 euros en France pour la version à transmission intégrale d’entrée de gamme. La variante Plaid débute quant à elle à partir de 138 990 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.