Galaxy S23, Radio AM et GPT-4 – L’actu tech de la semaine

Plusieurs actualités ont marqué la semaine du 13 mars 2023 : les « scandales » photo de Samsung, la disparition de la radio AM en voiture et GPT-4. On vous récapitule tout ça dans le récap' de la semaine !

La semaine lunaire de Samsung

Vous connaissez Samsung : numéro un des ventes en smartphones, très bien accueillis par la presse, de grandes qualités en photo. Mais quand c’est la tempête, ils n’y vont pas à moitié et tant qu’à faire, pourquoi ne pas cumuler deux polémiques sur la photo en même temps. Cette semaine, la marque coréenne a été accusée dans la même journée de tricher sur ses photos de Lune et d’avoir un sérieux problème d’optique sur les S23 et S23+. Qu’on se le dise, le second souci est bien plus grave.

La disparition de la radio AM est un problème

Les voitures électriques disent peu à peu adieu à la radio AM afin d’éviter les interférences. Jugée obsolète, cette technologie avait au moins le mérite d’utiliser des ondes plus basses capables de traverser des objets solides et de voyager plus loin. Un véhicule (oh oh) parfait pour les messages d’alerte et qui peut trouver son utilité dans les zones rurales.

ChatGPT passe à GPT-4

C’est l’actualité la plus marquante de la semaine, ou du moins celle qui aura certainement les plus grandes répercussions. OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT a annoncé le déploiement de la nouvelle génération du système d’intelligence artificielle, GPT-4. Microsoft a d’ailleurs annoncé sans aucune pression que son nouveau Bing l’utilisait depuis près de trois semaines.

