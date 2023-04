Nouvelle puce gaming portable AMD, rachat d’Activision par Microsoft et fuites du Pixel 7a – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 26 avril : AMD a dévoilé une nouvelle puce gaming ultra performante, la Grande-Bretagne a rejeté le rachat d'Activision par Microsoft et le Google Pixel 7a fait l'objet de nouvelles fuites. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

AMD vient de rendre possible la console portable Xbox

Le constructeur américain AMD a dévoilé une nouvelle puce particulièrement optimisée pour les consoles portables. Baptisée Ryzen Z1 Extreme, on la retrouvera dans un premier temps sur la console ROG Ally d’Asus. Surtout, les performances graphiques annoncées suggèrent qu’elle serait particulièrement adaptée pour une console portable développée par Microsoft ou Sony sous les marques Xbox ou PlayStation.

Activision Blizzard : le Royaume-Uni bloque le rachat, Microsoft et Activision réagissent

L’annonce était attendue et elle est tombée sans surprise outre-Manche. La CMA, l’autorité en charge de la concurrence en Grande-Bretagne a annoncé qu’elle s’opposait au rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft. L’autorité britannique explique sa décision en affirmant que le risque de monopole serait trop important de la part de Microsoft non pas sur le marché des consoles, mais bel et bien sur celui du cloud gaming. Microsoft a déjà annoncé vouloir faire appel de cette décision.

Le Google Pixel 7a sous tous les angles avant son lancement officiel

À deux semaines de la présentation attendue du Pixel 7a, de nouveaux visuels permettent de découvrir le futur smartphone milieu de gamme de Google sous tous les angles. Le site WinFuture a en effet dévoilé de nombreux rendus marketing permettant de découvrir non seulement la coque, mais également la face avant ou le dos du smartphone. Son annonce est attendue le 10 mai.

