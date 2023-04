Google Authenticator, pistolet à eau Xiaomi, voiture à 1000 km d’autonomie – L’actu tech de la semaine

Cette semaine, Xiaomi s'est mis aux pistolets à eau, Google a proposé une nouvelle fonction capitale pour son application d'authentification et un nouveau véhicule électrique débarque avec 1000 km d'autonomie.

Google Authenticator : la mise à jour qui va changer votre vie avec les codes à deux facteurs

Le moyen le plus sûr de protéger vos comptes et de passer par la double authentification. Google propose d’ailleurs son propre service avec Google Authenticator. Néanmoins, cette application était plutôt limitée jusqu’à présent, puisqu’elle ne permettait pas la synchronisation de codes avec votre compte Google. C’est désormais le cas grâce à une mise à jour.

Mieux que le lance-flamme d’Elon Musk, le Xiaomi Pulse Water Gun

On connaissait les smartphones, les écouteurs, les montres ou les friteuses à air Xiaomi. Il faudra désormais faire avec un pistolet à eau. Annoncé cette semaine en Chine, le Xiaomi Pulse Water Gun promet trois modes de tir, des effets lumineux et une portée jusqu’à neuf mètres.

Voiture électrique : 1000 km d’autonomie et une recharge ultra-rapide pour cette nouvelle batterie

De plus en plus de constructeurs dépassent les 1000 kilomètres d’autonomie sur leurs véhicules électriques. C’est dorénavant le cas de la firme suédoise Sunwoda Power qui se permet non seulement une longue autonomie, mais également une charge de batterie extrêmement rapide, en 10 minutes.

