Le e-commerce arrive chez Lidl, le processeur du Nothing phone (2) et le thermomètre du Google Pixel 8 Pro – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 mai : Lidl lance son site de e-commerce en France, Nothing dévoile le processeur de son phone (2) et le Pixel 8 Pro intégrerait un thermomètre.

Lidl lance son site d’e-commerce en France : est-ce à la hauteur de nos attentes ?

S’il était déjà possible d’acheter des appareils électroniques chez Lidl, ils n’étaient jusqu’à présent disponibles que dans les boutiques physiques de la marque. La chaîne de grande distribution a cependant annoncé le lancement de son site de e-commerce français, pour vous permettre de commander en ligne les différents appareils proposés à compter du 23 mai.

Le Nothing phone (2) sera bien un smartphone haut de gamme, mais pas aussi performant qu’espéré

Alors que la présentation officielle du Nothing phone (2) doit avoir lieu durant l’été, le patron de la marque, Carl Pei, a déjà dévoilé le processeur qui équipera son smartphone. Il s’agira bel et bien d’une puce haut de gamme, mais pas aussi récente que ce que l’on aurait pu espérer. Nothing s’est en effet orienté vers le Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur qui été annoncé il y a tout juste un an.

D’après cette vidéo, le Pixel 8 Pro pourrait vous servir de thermomètre en cas de fièvre

Prévu pour un lancement dans le courant de l’automne, le Google Pixel 8 Pro a fait l’objet d’une prise en main en guise de démonstration de l’une de ses fonctionnalités. Le site 91Mobiles a en effet partagé une vidéo permettant de découvrir le thermomètre placé au dos du smartphone et qui devrait vous aider à prendre votre température.

