Le Nothing phone (1) sera bien un smartphone haut de gamme, mais pas aussi performant qu’espéré

Le fondateur de Nothing, Carl Pei, a confirmé que le Nothing phone (2) embarquera un processeur haut de gamme, mais il ne s'agit pas du plus puissant de Qualcomm.

C’est confirmé depuis plusieurs mois déjà, Nothing travaille bien sur un nouveau smartphone, le Nothing phone (2). Celui-ci devrait surtout se distinguer du Nothing phone (1) par des performances en nette hausse, puisqu’il sera doté non pas d’une puce milieu de gamme, mais bel et bien d’un processeur haut de gamme.

Cependant, alors qu’on pouvait légitimement s’attendre à ce que le Nothing phone (2) embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, annoncé en fin d’année dernière, il n’en sera rien comme l’a confirmé ce jeudi le fondateur de Nothing, Carl Pei, sur Twitter. Le dirigeant a en effet indiqué que le téléphone embarquera la puce Snapdragon 8+ Gen 1, lancée il y a tout juste un an.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa — Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

Dans une série de messages mis en ligne sur le réseau social, Carl Pei tient d’abord à rassurer en indiquant que les performances du Nothing phone (2) seront supérieures à 80 % par rapport à celles du Nothing phone (1) et à sa puce Snapdragon 778G+. Il précise par ailleurs que le processeur choisit permettra également de meilleures photos grâce au processeur d’image intégré qui pourra gérer 4000 fois plus de données que celui du Snapdragon 778G+. De quoi permettre au Nothing phone (2) de gérer davantage de fonctionnalités en vidéo comme la capture de photos en RAW ou l’enregistrement de vidéos en 4K à 60p.

Carl Pei justifie également le choix d’un processeur plus haut de gamme par sa meilleure gestion énergétique en raison d’une gravure plus fine en 4 nm, ainsi que la plus grande facilité à mettre à jour le système sur le long terme.

Un processeur haut de gamme, mais pas le plus puissant

En revanche, le dirigeant de Nothing n’en dit pas plus sur le choix du Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur qui va bientôt avoir un an d’ancienneté, en lieu et place du Snapdragon 8 Gen 2 ou du probable Snapdragon 8+ Gen 2 qui pourrait être lancé dans le courant de l’été. On peut cependant imaginer qu’il s’agisse en partie d’une question de coût ou de durée de développement.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 propose des performances 18 % plus élevées que celles du Snapdragon 8+ Gen 1 sur le benchmark AnTuTu. Il permet également le support du codec AV1 et la gestion de photos de 200 mégapixels ou l’enregistrement vidéo en 8K HDR.

Sur son site, Nothing précise que le phone (2) sera lancé cet été, sans plus de précision. On ignore également encore à quel prix il sera commercialisé.

