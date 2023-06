Oubliez votre portefeuille, une IA qui « dézoome » les photos et les batteries ne sont pas le plus polluant sur une voiture – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 2 juin 2023 : Google Wallet s'offre de nouvelles fonctionnalités, une IA imagine ce qu'il y a autour de photos et images célèbres et une étude tend à prouver que la batterie n'est pas l'élément le plus polluant d'une voiture électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le vendredi est parfois une journée compliquée, on comprendrait que vous ayiez raté les actualités tech du jour. Voici donc un récap’ des infos importantes du 2 juin 2023.

Google donne 3 raisons de plus de jeter son portefeuille

Google a annoncé cinq nouvelles fonctionnalités pour Google Wallet, dont trois qui devraient prochainement arriver en France. La plus intéressante est celle qui permet de transformer n’importe quelle photo que vous avez prise en carte dans votre Google Wallet si elle dispose d’un code barres ou d’un QR Code. Au hasard : votre carte pour rentrer dans votre salle de sport.

L’IA qui dézoome tout et n’importe quoi

Une fois que l’on a pris une image, impossible de savoir avec précision ce qu’il se passait hors du cadre. Avec l’essor de l’IA générative néanmoins, de nombreux outils se proposent de l’imaginer, comme c’est le cas de Photoshop Generative Fill. On s’est un peu amusés avec l’outil pour voir comment Adobe imagine certaines situations très connues.

Non, ce n’est pas la batterie qui pollue le plus sur une voiture électrique

On le sait, la construction d’une voiture électrique est un processus très polluant, notamment en raison des terres rares qu’il faut extraire pour certains de ses composants, comme la batterie. Pourtant, une étude menée par Renault sur sa Zoé tend à démontrer que ce n’est pas la batterie l’élément le plus polluant sur une voiture électrique… ou non d’ailleurs.

