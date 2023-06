Google Maps sur les Cowboy, l’autonomie de 32 voitures électriques et Zuckerberg critique l’Apple Vision Pro – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 9 juin : Google Maps devient le service de navigation officiel des vélos électriques Cowboy, l'autonomie de 32 voitures électriques populaires et Mark Zuckerberg réagit à l'Apple Vision Pro. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’application Cowboy s’offre Google Maps

Bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’un vélo électrique Cowboy. L’application du constructeur belge troque son propre service de navigation avec celui de Google, Maps, considéré comme plus précis, plus fiable et maîtrisé par toutes et tous. Cowboy arrive en outre à fusionner toutes les informations de conduite habituellement fournies avec l’interface de Maps.

Voici l’autonomie réelle de 32 voitures électriques très populaires

Le média norvégien Motor.no a effectué un grand test afin de comparer les autonomies théoriques communiquées par les constructeurs de voitures électriques, et les autonomies en conditions réelles. Ici, les températures oscillaient entre 15 et 20 degrés, ce qui se rapproche des conditions idéales. La première place a ainsi été chipée par une certaine Tesla Model S. Pour le reste du classement, c’est par ici.

Mark Zuckerberg critique l’Apple Vision Pro

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a réagi à l’annonce de l’Apple Vision Pro, que l’on peut considérer comme une menace pour les casques VR du géant. Pour lui, Apple n’a présenté « aucune rupture technologique » que Meta n’avait pas « déjà explorée ». Et d’ajouter : « Ils n’ont pas de solutions magiques aux contraintes des lois de la physique que nos équipes n’ont pas déjà explorées et auxquelles elles n’ont pas pensé ».

