Voici l’autonomie réelle de 32 voitures électriques très populaires

Les homologations des autonomies WLTP pour les voitures électriques sont-elles réalistes ou trop optimistes ? C'est ce qu'a voulu savoir le média norvégien Motor.no, qui a réalisé un grand test afin de comparer les annonces des constructeurs et l'autonomie réelles de leurs véhicules. Et tous ne sont pas logés à la même enseigne.

L’autonomie est encore un sujet important à l’heure actuelle, voire même un frein à l’achat pour certains automobilistes. Et ce même si l’on sait aujourd’hui que c’est un raisonnement erroné et que le plus important est d’abord la qualité du réseau de bornes de recharge. Qui est d’ailleurs plutôt bonne en France actuellement.

Un test grandeur nature

S’il n’est donc plus pertinent de proposer des voitures capables de parcourir d’immenses distances en une seule charge, ce qu’à bien compris Ford par exemple, l’autonomie reste encore un argument important. C’est pour cela que les marques communiquent beaucoup sur ce sujet, tandis que certaines veulent proposer la plus grande, à l’image de Lucid ou encore Zeekr, qui se rapprochent des 1 000 kilomètres.

Mais il y a aussi un autre aspect important à prendre en compte. Il s’agit de l’autonomie réelle. Car certes, l’homologation WLTP est plus proche de la réalité que l’ancien cycle NEDC ou encore que le CLTC chinois par exemple. Mais elle n’est pas parfaite non plus. En effet, l’autonomie dépend de nombreux facteurs, comme le style de conduite, l’utilisation de certains accessoires, le poids de la voiture ainsi que la température extérieure.

En début d’année, le média norvégien Motor.no avait décidé de tester plusieurs voitures électriques différentes par temps froid, afin de mesurer l’impact de la météo sur l’autonomie. Durant ce comparatif, Tesla s’était particulièrement distinguée avec sa Model S, qui a pu parcourir 530 kilomètres en une seule charge par -5 à -10 degrés Celsius. Quelques mois plus tard, les mêmes journalistes ont décidé de retenter l’expérience.

Cette fois-ci, ils ont attendu que l’atmosphère se réchauffe un peu pour procéder à des tests similaires. Le but ? Comparer les valeurs WLTP en cycle mixte à l’autonomie réelle sur la route, avec des températures oscillant entre 15 et 20 degrés. Des valeurs qui se rapprochent de celles idéales pour les voitures électriques.

Tesla au top

En toute logique, les valeurs WLTP devraient être proches de celles dans dans la réalité. Or, ce n’est pas vraiment le cas, certaines voitures affichant une importante différence allant jusqu’à 13 % en dessous de ce que promet l’homologation selon le site. C’est par exemple le cas du Toyota bZ4x, qui a parcouru 434 kilomètres contre une autonomie annoncée à 503 kilomètres WLTP. On peut également citer la BYD Atto 3, qui n’a roulé que 364 kilomètres contre 420 annoncés.

Mais certains modèles ne sont en revanche particulièrement distingués lors de ce test, qui incluait des portions rapides ainsi qu’un peu de dénivelé. C’est tout particulièrement le cas de la Tesla Model S Grande Autonomie. Celle-ci affiche une autonomie de 634 kilomètres selon le cycle WLTP mais a pu atteindre les 672 kilomètres lors de ce test, soit une différence positive de 6 %. Mais attention, car le site norvégien semble avoir commis une erreur : la Tesla est homologuée avec 723 km d’autonomie avec les jantes utilisés lors de l’essai. La voiture n’a donc pas réussi à atteindre l’autonomie théorique.

Le Nissan Ariya a également été très bluffant puisqu’il a pu parcourir 580 kilomètres au lieu des 533 kilomètres annoncés par le constructeur. Serait-ce lié au mensonge lié à la recharge repéré il y a quelques semaines ? De son côté, la Xpeng P7 a été en mesure de rouler sur 557 kilomètres, contre les 505 promis selon le cycle WLTP. Le tout sur un trajet strictement identique pour toutes les voitures mesurées.

La MG4 tire également son épingle du jeu, tout comme la Tesla Model Y Propulsion. Sans oublier évidemment les BMW i7 et Mercedes EQE et EQS SUV ainsi que la Hyundai Ioniq 6. La toute nouvelle BYD Atto 3 déçoit toutefois, avec une autonomie réelle largement inférieure à son autonomie théorique annoncée.

L’autonomie réelle des voitures électriques

Voiture Autonomie réelle (km) Autonomie WLTP (km) Tesla Model S Long Range (4WD) 672 723 Polestar 2 (RWD) 602 615 Nio ET7 (4WD) 589 580 Xpeng G9 (4WD) 588 520 Nissan Ariya (RWD) 581 533 BMW i7 (4WD) 581 594 Mercedes-Benz EQE 350 (4WD) 578 579 Mercedes-Benz EQS SUV 580 (4WD) 577 577 Ioniq 6 (RWD) 567 614 Xpeng P7 (4WD) 557 505 Tesla Model X Plaid (4WD) 546 543 Nio ET5 (4WD) 542 590 Audi Q8 e-tron Sportback 55 (4WD) 529 536 Voyah Free (4WD) 510 500 Hongqi E-HS9 (4WD) 500 515 Mercedes-Benz EQB 250 (FWD) 460 452 BYD Han (4WD) 452 521 Tesla Model Y Standard Range (RWD) 449 455 Nio EL7 (4WD) 444 509 Toyota bZ4x (4WD) 444 459 MG 4 (RWD) 440 435 Toyota bZ4x (FWD) 434 503 Kia EV6 GT (4WD) 424 424 BMW iX1 xDrive30 (4WD) 420 428 JAC e-JS4 (FWD) 400 433 MG Marvel (RWD) 397 402 MG 5 (FWD) 396 380 Volkswagen ID.Buzz (RWD) 396 408 DS 3 E-Tense (FWD) 383 403 BYD Atto 3 (FWD) 364 420 Jeep Avenger (FWD) 363 395 Subaru Solterra (AWD) 361 416

Source des données : Motor.no

