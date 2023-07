Renault et la voiture électrique à 1032 km d’autonomie, la Tesla Model 2 et le Nothing Phone (2) – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 12 juillet : le lien entre Renault et la voiture électrique chinoise aux 1032 km d'autonomie, la Tesla Model 2 et le Nothing Phone (2). Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Nothing Phone (2) rentre dans la cour des grands

Nothing présente son deuxième téléphone, le Phone (2). S’il reprend les grandes lignes de son prédécesseur, il passe toutefois à la gamme supérieure comme on peut le voir dans l’article d’annonce. Mais surtout, nous avons eu la chance de pouvoir prendre en main le Nothing Phone (2) avant son annonce officielle. Voici nos premières impressions et toutes les nouveautés de ce second modèle.

« La meilleure et la plus abordable des voitures électriques dans le monde » sera la Tesla Model 2 selon ce connaisseur du dossier

La future Tesla Model 2 (aussi appelée Tesla Model C) à moins de 25 000 dollars est encore dans l’ombre. Mais, grâce à l’interview d’un homme politique mexicain, on en sait un peu plus. La voiture électrique abordable de Tesla, serait presque prête à être produite.

Voici le rapport entre Renault et la voiture électrique aux 1032 km d’autonomie

Renault vient de nouer un partenariat historique avec le géant chinois Geely. Vous ne le connaissez pas ? Mais si, il s’agit de la maison mère de Zeekr, la fameuse voiture électrique aux 1032 km d’autonomie qui arrive en Europe. On vous explique tout sur cette nouvelle entreprise.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.