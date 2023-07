Le Nothing Phone (2) rentre dans la cour des grands

Nothing présente son deuxième téléphone, le Phone (2). S'il reprend les grandes lignes de son prédécesseur, il passe toutefois à la gamme supérieure.

Nothing lance un nouveau smartphone et ce n’est pas rien ! Après un joli succès pour leur premier modèle, voilà qu’arrive le Nothing Phone (2), à la fois dans la continuité et dans l’évolution marquée. Et pour cause, puisqu’il change carrément de gamme.

Avec son prix de départ à 679 euros, il s’inscrit dans la mouvance du flagship killer plutôt que dans le milieu de gamme abordable. C’est aussi une façon pour Nothing de faire moins de concessions sur son téléphone et montrer son savoir-faire… au risque de se confronter frontalement au Pixel 7.

Le glyphe toujours présent

L’ADN de Nothing se trouve dans le design. Surfaces transparentes, LED… tout ce qui faisait la différence du Phone (1) est de retour cette année. Le Phone (2) évolue doucement et se raffine par rapport à son prédécesseur avec des courbes épousant mieux les formes de votre main grâce à son dos légèrement bombé et son cadre légèrement plus fin (de 1 mm). Tout a été pensé, jusque dans les textures des matériaux utilisés. Une démarche plus écologique a en outre été adoptée avec l’utilisation de nombreux matériaux recyclés.

Bien sûr, il est impossible de ne pas mentionner le Glyph au dos du smartphone. S’il parait semblable à celui de l’année dernière, il s’y cache en réalité bien plus de LED, permettant ainsi d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, le Nothing Phone (2) peut indiquer son niveau de batterie ou faire office de minuteur même lorsque l’écran n’est pas visible. Les sonneries visuelles personnalisées sont bien évidemment toujours de la partie.

Une montée en gamme

Mais la grosse différence entre le Nothing Phone (2) et le modèle de 2022, c’est le SoC. Le dernier-né de la marque embarque une puce haut de gamme, un Snapdragon 8+ Gen 1. Certes, ce n’est pas la toute dernière génération, permettant au prix de rester contenu, mais cela permet au téléphone de déployer bien plus de puissance en duo avec ses 8 ou 12 Go de RAM.

Celle-ci est d’ailleurs utilisée à bon escient pour le traitement photo des capteurs IMX890 de 50 Mpx utilisés (grand-angle et ultra grand-angle). La majeure partie de la photo sur smartphone étant algorithmique, on peut s’attendre à une nette amélioration de ce côté. HDR, capture des cibles en mouvement, traitement colorimétrique, vidéo stabilisée en 4K à 60 FPS… le Nothing Phone (2) devrait se montrer à la hauteur du très haut de gamme de fin 2022 pour la moitié de leur prix.

On retrouve également à son bord un écran LTPO Oled de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz (et une luminosité de 1600 nits), une batterie de 4700 mAh et une charge filaire rapide permettant de régénérer 50 % d’autonomie en 20 minutes. Comptez 55 minutes pour une recharge complète selon la marque.

Nothing OS 2.0

L’interface logicielle évolue également. Basé sur Android 13, Nothing OS 2.0 repense totalement l’usage en mettant l’accent sur la personnalisation et les widgets. L’idée principale est de vous permettre d’obtenir un téléphone qui vous ressemble et fonctionnel selon vos besoins.

Pour cela, Nothing a travaillé la personnalisation des icônes, des écrans d’accueil et de verrouillage, des thèmes, etc. De nouveaux widgets sont aussi de la partie pour toujours ce que vous cherchez à portée de main. Enfin, Nothing promet 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de patch de sécurité (tous les deux mois).

Prix et disponibilité du Nothing Phone (2)

Le Nothing Phone (2) est disponible en précommande du 17 au 20 juillet et sera disponible le 21. Son tarif est de 679 euros pour la version 8/128 Go, 729 euros pour le modèle 12/256 Go et 849 euros pour le 12/512 Go.

Voilà qui annonce donc un très bon concurrent pour le Pixel 7 (ou le Pixel 8 à venir).

