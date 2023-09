Production compliquée pour l’iPhone 15 Pro, la nouvelle voiture électrique de Huawei et hausse de prix du PlayStation Plus – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 31 août : la fabrication complexe de l'iPhone 15 Pro, la nouvelle voiture électrique de Huawei et une hausse de prix décrié pour l'abonnement PlayStation Plus. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iPhone 15 Pro : une production compliquée en coulisse

On sait maintenant que le nouvel iPhone 15 sera annoncé le 12 septembre par Apple. Ce qu’on ne savait pas, c’est à quel point la production de l’iPhone 15 Pro a pu être compliquée. Entre des difficultés sur la conception de son châssis en titane et des problèmes sur la production de sa batterie ou de son écran, la version Pro de cet iPhone 15 devrait avoir des stocks plus limités que les autres modèles.

Avatr 12 : la nouvelle berline électrique de Huawei

La Avatr 12 est une nouvelle berline électrique fruit de la collaboration entre Huawei, CATL et Changan Automobile. Elle fait ses premiers pas en Europe à l’occasion du salon de Munich et elle impressionne déjà est son autonomie XXL. Tesla en danger ?

PlayStation Plus augmente (discrètement) ses prix

Sony n’a pas annoncé la nouvelle en grande pompe et pour cause : son abonnement PlayStation Plus augmente sérieusement de tarif, de 10 à 30 euros selon l’offre. C’est la douche froide, surtout que les derniers jeux proposés par le PlayStation Plus en mois de septembre sont plutôt décevants.

