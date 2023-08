La rentrée du PS Plus est pour le moins frustrante. On s'attendait à des gros titres pour contrer l'arrivée de Starfield sur le Game Pass Xbox et PC, mais ce n'est pas ce qu'il va se passer.

Avec l’arrivée de Starfield du côté du Game Pass, Sony avait intérêt à sortir la grosse artillerie pour son PS Plus — pour ses consoles PlayStation 5 et 4 — afin de gagner la bataille médiatique. Verdict : c’est loupé ! Le mois de septembre du PS Plus Essential est assez décevant avec des titres soit n’ont pas eu bonne presse, soit sentent le réchauffé.

Les jeux offerts en septembre 2023 sur le PS Plus

Voici les jeux proposés dans le PlayStation Plus Essential en septembre 2023 et qui seront disponibles dès le 5 septembre 2023 :

Saints Row (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Black Desert -Traveler Edition (PS4)

(PS4) Generation Zero (PS5 et PS4)

Alors que GTA 5 a rejoint le catalogue du Xbox Game Pass tout récemment, Sony a choisi de faire aussi dans l’open world mafieux avec le tout dernier Saints Row. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on n’est pas réellement dans le même registre qualitatif que le titre de Rockstar. En effet, la critique et les joueurs n’ont pas été tendres avec ce Saints Row nouvelle génération, un titre jugé très fade et techniquement pas au point. Cette arrivée sur le PS Plus lui donnera au moins l’occasion de gagner en popularité, les ventes à sa sortie l’année dernière ayant été jugées très décevantes.

Un autre titre mis en avant, le sempiternel Black Desert que l’on retrouve déjà un peu partout chez les services de jeux par abonnement. Le MMORPG dispose tout de même toujours de sa communauté et cette édition a le mérite de proposer une bonne quantité de contenu en plus du jeu original. Notez qu’il s’agit seulement là de la version PS4 du titre de Pearl Abyss, mais qu’elle est prête pour le jeu en multiplateforme.

Enfin, le dernier jeu de cette fournée de rentrée : Generation Zero. Il s’agit d’un jeu de tir avec des mécaniques de furtivité dans lequel vous menez une guérilla contre toutes sortes de robots. Le tout est jouable jusqu’à trois dans un univers inspiré de l’époque de la Guerre froide… mais en Suède, oui, c’est précis.

Ces jeux devraient être disponibles à partir du mardi 5 septembre. Notez que les abonnés ont jusqu’à la même date pour ajouter les jeux suivants à leur bibliothèque avant qu’ils ne soient plus téléchargeables :

Dreams (PS4)

(PS4) PGA Tour 2K23 (PS5 et PS4)

(PS5 et PS4) Death’s Door (PS5 et PS4)

Même si les jeux concernés seront disponibles pour tous les abonnées au PlayStation Plus, rappelons que l’abonnement au PlayStation Plus est proposé en 3 formules dont les prix vont bientôt augmenter.

