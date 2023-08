iPhone 15 Pro : pourquoi la fabrication a été si complexe cette année

Apple a modifié le design de l'iPhone 15 Pro jusque très récemment, au point de complexifier la production en masse de son smartphone.

La fabrication du nouvel iPhone chaque année est un travail d’envergure. Logistiquement, il s’agit du smartphone le plus vendu chaque année, à plusieurs millions d’exemplaires, et il faut donc le produire en masse pour en distribuer partout dans le monde quasi simultanément. Cela implique d’organiser la production de chaque sous-traitant pour être capable d’assembler tous les composants en temps et en heure et créer l’iPhone nouveau. C’est d’ailleurs pour sa maitrise des chaines d’approvisionnement que Tim Cook est devenu CEO d’Apple depuis plus de 10 ans maintenant.

Dans le cas de l’iPhone 15, il semble qu’Apple ait rencontré quelques difficultés. Rien de quoi totalement inquiéter la sortie du nouvel iPhone, trop d’enjeux pèsent sur ce lancement pour la marque, mais l’envers du décor est intéressant à découvrir. C’est une nouvelle fois les sources de l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste dans l’observation des chaînes d’approvisionnement, qui nous permettent de mieux comprendre les coulisses.

Un changement de dernière minute

Pour assurer un lancement en septembre, la production en masse de l’iPhone démarre généralement au plus tard au mois de juin. C’est aussi ce qui explique la multiplication des fuites concernant les caractéristiques du nouvel iPhone pendant l’été.

On apprend de Ming-Chi Kuo que la conception de l’iPhone 15 Pro avec son châssis en titane s’est révélée très complexe. L’adoption de cette matière doit permettre de réduire le poids de l’iPhone 15 Pro tout en augmentant théoriquement sa résistance. La production en masse de ce châssis a donc été difficile, le moulage du smartphone n’était pas aisé. D’autant qu’Apple en a modifié le design jusqu’à la dernière minute.

Vous vous souvenez des rumeurs d’un iPhone 15 sans aucun bouton mécanique ? D’après Ming-Chi Kuo, il s’agissait bien du projet d’Apple jusqu’au second trimestre de cette année, c’est-à-dire jusque dans les derniers jours précédant le lancement de la production en masse.

iPhone 15 Pro Max / Ultra : des stocks limités ?

Apple a dû faire face à d’autres défis : des problèmes de production de la batterie et de l’écran Oled notamment. Ces problèmes ont été résolus d’après l’analyste grâce à une amélioration du rendement de la production et une augmentation du nombre de fournisseurs.

La firme a dû tout de même choisir des priorités sur la production des quatre nouveaux modèles attendus : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou Ultra). C’est bien ce dernier qui aurait commencé sa production en masse tardivement, ce qui a décalé le programme d’Apple. Aujourd’hui, la production d’iPhone 15 Pro Max accuserait donc un retard, ce qui devrait contribuer à des stocks limités lors du lancement pour ce modèle.

L’iPhone 15 sera présenté le 12 septembre 2023. Il sera accompagné par l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

