Des nouvelles de la Nintendo Switch 2, le vélo révolutionnaire de Decathlon est là et un outil pour neutraliser les iPhone – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 7 septembre : Des nouvelles de la Nintendo Switch 2, le vélo électrique révolutionnaire de Decathlon est là et un outil pour neutraliser les iPhone. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Nintendo Switch 2 se montre, avec DLSS et ray tracing

La Nintendo Switch 2 s’est montré en coulisses du salon de la Gamescom. Une version améliorée de Zelda: Breath of the Wild aurait été montré à des développeurs ainsi qu’une démo Unreal Engine 5 The Matrix Awakens montrant une comptabilité avec le DLSS et le ray tracing.

Le vélo électrique star de Decathlon débarque enfin

Il avait été ajouté au catalogue du magasin début août sans pour autant être disponible à la vente : vous pouvez maintenant acheter le BTWIN LD 920 E de chez Decathlon pour la somme de 3000 euros et profiter d’un VAE urbain haut de gamme à la proposition franchement convaincante.

Neutraliser un iPhone avec un outil disponible sur Amazon, c’est possible

Ça fait peur : il serait possible d’inonder n’importe quel iPhone de popups avec un Flipper Zero, outil disponible à la vente sur Amazon. Une attaque avec l’appareil pourrait même s’effectuer à très longue distance. Mais des solutions existent.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.