Voitures électriques à 1200 km d’autonomie, énorme fuite Xbox et révolution chez Intel – L’actu tech de la semaine

Grosse autonomie pour les voitures électriques de Toyota, les projets secrets de Microsoft pour Xbox et de grosses annonces du côté d'Intel. Faisons le point sur les actualités tech marquantes de la semaine.

Les impressionnantes voitures électriques de Toyota à 1200 km d’autonomie

Toyota revoit à la baisse ses promesses, mais continue d’épater. Le constructeur dévoile en effet de nouveaux chiffres pour les voitures électriques censées aller jusqu’à 1500 km d’autonomie. Finalement, ce sera 1200 km d’autonomie et une recharge éclair pour un combo toujours exceptionnels. Il faut dire que la valeur de 1500 km avait été calculée sur le cycle CLTC valable en Asie et dont la méthodologie est bien plus optimiste que le cycle WLTP qui fait foi en Europe.

Les projets secrets de Xbox

Dans le cadre du procès entre la FTC et Microsoft, des documents confidentiels ont fait surface et révèle de juteux détails sur une future Xbox Series X Refresh avec une nouvelle manette et une disparition du lecteur Blu-ray. Cette énorme fuite est aussi l’occasion d’en savoir plus sur la prochaine génération de console Xbox.

Meteor Lake : la grande révolution Intel pour contrer Apple

Meteor Lake. Derrière ce nom se cache la plus grande révolution d’Intel « depuis 40 ans ». Au programme, une nouvelle architecture de processeurs promettant, entre autres, une grosse amélioration de l’efficacité énergétique. Il sera notamment possible de lire une vidéo avec CPU et GPU éteints. L’entreprise a évidemment Apple dans son collimateur. La pomme frappe à chaque fois très fort avec ses puces maison et il est impératif pour la concurrence de rattraper son retard.