Netflix qui augmente encore, le OnePlus Open est là et le Cybertruck qui entre enfin en production – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 19 octobre : les tarifs de Netflix qui augmentent une nouvelle fois, le OnePlus Open est lancé et c'est un concurrent sérieux du Galaxy Z Fold et le Cybertruck de Tesla entre enfin en production.

20 euros l’abonnement Premium : encore une augmentation chez Netflix

De plus en plus de services, que ce soit le streaming musical, mais aussi le streaming vidéo, voient leurs tarifs augmenter. Alors que Netflix avait déjà vu sa grille tarifaire rehausser, c’est une nouvelle fois le cas. L’abonnement Essentiel passe ainsi de 8,99 à 10,99 euros par mois, tandis que l’abonnement Premium passe de 17,99 à 19,99 euros par mois. Netflix justifie cette nouvelle hausse par une augmentation de la valeur que la plateforme apporte. Elle juge toujours ses offres très compétitives au regard de la concurrence.

Le One Plus Open est là : enfin un concurrent sérieux au Galaxy Z Fold

OnePlus a annoncé ce 19 octobre le OnePlus Open, son premier smartphone pliable. Au format livre, il vient directement concurrencer le Galaxy Z Fold 5 de Samsung, mais aussi le Magic Vs de Honor. Design soigné, écrans avec une belle fiche technique, Snapdragon 8 Gen 2… tout semble présent pour en faire un très bon smartphone pliable. Des données techniques qui se manifestent dans la réalité, puisque nous avons donné une note de 9/10 au smartphone dans notre test du OnePlus Open.

Les premiers Cybertruck livrés dans quelques semaines

Tesla est connue pour ses nombreux retards et on s’en rend compte encore plus avec le Cybertruck. Présenté en novembre, aucun exemplaire fini n’est sorti des usines de la marque américaine. La production en série va enfin débuter et les premiers Cybertruck livrés le seront à partir de fin novembre. Pour Elon Musk, ce projet est un échec et selon ses dires, Tesla a « creusé sa propre tombe » avec son pick-up. L’homme d’affaires compte sur 250 000 exemplaires par an d’ici à 2025.