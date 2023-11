Samsung Galaxy S24, Bixby dans One UI 6 et la Hongguang Mini EV Macaron – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 3 novembre : les Galaxy S24 auront bien du Snapdragon mais pas que, nous avons essayé Bixby text call dans One UI 6 et la Hongguang Mini EV Macaron pourrait cartonner en Europe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le patron de Qualcomm parle sur les Galaxy S23

À quelle sauce seront mangés les Samsung Galaxy S24 ? Depuis quelques mois, des rumeurs circulent sur la nature de leur processeur. Le groupe coréen pourrait revenir à de l’Exynos. Et d’après le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, Samsung devrait bel et bien utiliser deux SoC différents pour la prochaine génération. L’Europe sera-t-elle privée du Snapdragon ? Réponse dans quelques mois.

Bixby nous étonne

Avec l’arrivée de One UI 6 sur les Galaxy S23, Samsung a ajouté une nouveauté à son assistant Bixby. Il s’agit d’une amélioration pratique pour filtrer les appels qu’on ne peut ou ne veut pas prendre. Et d’après nos essais, le système s’en sort très bien, voire même mieux que Google Assistant. On vous laisse découvrir tout ça dans notre petit essai.

Cette voiture électrique compacte et ultra abordable pourrait cartonner en Europe

Connaissez-vous la Hongguang Mini EV Macaron ? Probablement que non. Cette nouvelle voiture électrique chinoise récemment présentée par le groupe SGMW appartient à la catégorie des toutes petites citadines et pourrait venir chasser sur les terres de la Dacia Spring. Reste à savoir si cette nouvelle version de la citadine arrivera un jour en Europe, ce qui n’est pas à exclure