Nouvelle Renault Twingo électrique, première voiture Xiaomi et bague connectée française – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 15 novembre : l'annonce de la nouvelle Renault Twingo électrique, des photos de la première voiture électrique Xiaomi et la présentation d'une bague connectée française.

Voici la nouvelle Renault Twingo électrique à moins de 20 000 euros

L’annonce était attendue. Renault a présenté, mercredi, sa nouvelle Renault Twingo électrique, sous le nom de code Renault Legend. Au programme, un véhicule au prix particulièrement attractif, de moins de 20 000 euros, qui n’a pas à rougir de ses performances grâce notamment à sa consommation de seulement 10 kWh pour 100 km. Patience tout de même : elle ne sortira que dans le courant de l’année 2026.

Voici la première voiture électrique de Xiaomi, et elle est magnifique

On sait depuis plusieurs années que Xiaomi travaille aussi sur un véhicule électrique. Si la voiture n’a pas encore été officiellement présentée par le constructeur chinois, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information a tout de même dévoilé des photos du Xiaomi SU7. On peut y découvrir des lignes modernes et fluides. Pour rappel, le lancement est prévu pour l’an prochain.

Circular Ring Slim : cocorico, la bague connectée la plus fine du marché est française

Aux côtés de Oura, Ultrahuman ou Muse, le constructeur français Circular fait figure de pionnier des bagues connectées. La firme a présenté mercredi sa nouvelle bague, la Circular Ring Slim. Avec une épaisseur de 2,2 mm, il s’agit de la plus fine du monde, et ce alors même qu’elle embarque de nombreux capteurs pour analyser votre santé et vos performances sportives.