Le craquage d’Elon Musk, la Renault 5 E-Tech et OnePlus qui explose des records – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 30 novembre : la Renault 5 E-Tech se dévoile un peu plus, OnePlus qui explose des records et Elon Musk qui s'emporte.

Elon Musk s’emporte en direct

« Allez vous faire foutre ! ». C’est le sentiment d’Elon Musk face aux entreprises qui ont cessĂ© d’acheter de la publicitĂ© sur X (Twitter) après les dernières frasques du milliardaire. Derrière une sĂ©quence qui fait le buzz, on peut cependant s’inquiĂ©ter de l’avenir du rĂ©seau social, qui reste toujours très populaire mais jusqu’Ă quand ?

La Renault 5 E-Tech se dévoile encore un peu

C’est l’une des voitures Ă©lectriques les plus attendues de 2024 : la Renault 5 E-Tech s’est dĂ©voilĂ© un peu plus suite Ă un communiquĂ© de presse du constructeur français. Avec ses 400 km d’autonomie et son design hors normes, elle ne passera pas inaperçue. Le modèle sera entièrement dĂ©voilĂ© au salon de Genève le 26 fĂ©vrier 2024.

Le OnePlus 12 va exploser un record

OnePlus veut frapper fort avec son prochain smartphone, le OnePlus 12. Son Ă©cran devrait exploser les records de pic de luminositĂ© face Ă tous ses concurrents, qu’il s’agisse de l’iPhone 15 Pro, du Samsung 23 Ultra ou du Xiaomi Redmi K70. Mais attention aux effets d’annonce marketing, il faudra le 5 dĂ©cembre, date d’annonce officielle du smartphone, pour en savoir plus.