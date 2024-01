Nouveauté confortable d’Android 14, résultats des Steam Awards et date de lancement du Galaxy S24 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 3 janvier : une nouveauté bien pratique pour Android 14, les résultats étonnants des Steam Awards et la date d'annonce des Samsung Galaxy S24. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Cette nouveauté d’Android 14 rendra votre smartphone plus confortable à utiliser

Inaperçue jusqu’à présent, une nouvelle fonction d’Android 14 pourrait bien simplifier la vie des utilisateurs. Comme l’a repéré un analyste, le système de Google vient désormais gérer différemment les applications préinstallées sur smartphone de sorte à ce qu’elles n’utilisent pas de ressources matérielles tant qu’elles n’ont pas été lancées. Une fonction qui serait notamment bien pratique pour les possesseurs d’appareils garnis de bloatwares.

Les Steam Awards étaient un troll géant : je ne peux pas croire le contraire

À son tour, Steam a dévoilé les résultats de ses jeux les plus appréciés de l’an dernier sur sa plateforme. Suite à plusieurs questionnaires, les utilisateurs ont ainsi désigné Balgur’s Gate III sans surprise comme jeu de l’année ou Lethal Company comme le meilleur jeu « encore meilleur à plusieurs ». Néanmoins, certains résultats laissent songeurs comme Starfield, salué pour… son originalité.

Galaxy S24 : Samsung confirme une bonne fois pour toutes la date de présentation en janvier

Ce n’était plus qu’un secret de polichinelle, mais c’est désormais confirmé officiellement et publiquement : Samsung tiendra bel et bien sa prochaine conférence majeure le 17 janvier. C’est lors de cette conférence Galaxy Unpacked que le constructeur coréen devrait dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme de début d’année, les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Rendez-vous est donc pris pour dans deux semaines.