Un smartphone à l’air de Rolex, un lapin qui veut remplacer le smartphone et TF1+ – L’actu tech de la semaine

En plein CES, l'actualité tech a été foisonnante, mais les infos les plus croustillantes ne viennent pas forcément de Las Vegas.

Un smartphone Realme en collaboration avec… Rolex

Realme, marque réputée pour ses smartphones abordables, surprend avec une version spéciale du Realme 12 Pro reprenant les codes de la marque Rolex. Le design du téléphone, avec un dos en cuir bleu foncé et des accents dorés, évoque le luxe de Rolex, bien qu’il soit positionné sur le milieu de gamme.

Le Realme 12 Pro+ est équipé d’un objectif téléobjectif périscope, promettant un impressionnant zoom de 120x, et devrait officiellement être annoncé autour du 28 janvier, selon des indices trouvés dans le teaser.

Le Rabbit R1 veut remplacer le smartphone

La startup américaine Rabbit a dévoilé le R1, un petit appareil d’IA personnel vendu à 199 dollars ayant pour vocation de remplacer le smartphone. Doté d’un écran tactile de 2,88 pouces, d’un appareil photo rotatif et d’une molette de défilement, le R1 est conçu avec un matériel simple. La véritable innovation réside dans le logiciel Rabbit OS, qui utilise un « grand modèle d’action » pour permettre à l’appareil d’apprendre et d’effectuer des actions autonomes. Une approche ingénieuse pour intégrer divers services sans dépendre des développeurs traditionnels.

TF1+ est disponible

Annoncé en novembre dernier, le service TF1+ est désormais disponible. Celui-ci vient remplacer myTF1 et propose plus de 15 000 heures de programmes TV en VOD. Bien que gratuit (et monétisé par la publicité), TF1+ possède également une version payante pour éviter d’être martelé d’annonces.

Certains opérateurs et FAI comme Free ont déjà intégré ce service à leur abonnement.