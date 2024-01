Vous êtes abonnés Freebox ? Ce nouveau service de VOD vous est proposé gratuitement

TF1 et Free viennent de s'associer pour proposer aux abonnées Freebox la disponibilité gratuite de TF1+, le nouveau service de VOD de la chaine éponyme.

En pleine période de CES 2024, le lancement en ce jour de TF1+, le nouveau service d’AVOD (Advertising Video on Demand) qui remplace l’ancien MyTF1 se fait inévitablement dépasser médiatiquement parlant. Le groupe télévisuel a donc voulu mettre toutes les chances de réussite de son côté et éviter le fiasco Salto.

TF1 et Free ont ainsi annoncé aujourd’hui la signature d’un nouvel accord via la publication d’un communiqué. Celui-ci permettra aux abonnés Freebox de bénéficier du nouveau service TF1+ gratuitement, intégralement et sans pub.

Le déploiement de TF1+ sera effectif courant janvier pour les abonnés bénéficiant de la Freebox Pop, puis progressif dans les semaines suivantes pour les autres abonnés Freebox (Delta et Revolution).

Un service de VOD français qui innove

Forcément, TF1 disposant d’un catalogue très fourni de contenu non seulement français, mais aussi international, les abonnés Freebox Free auront directement accès à une bibliothèque de plus de 15 000 heures de contenus variés, comprenant 200 films de cinéma, 200 téléfilms, 200 séries complètes, et d’une offre d’information exclusive appelée « TOP INFO », on n’en sait pas plus encore sur ce sujet. Tout ceci en plus d’une cinquantaine de chaînes autour de thématiques précises (comédies romantiques, thrillers, mangas ou humour).

TF1+ ne se veut pas seulement une évolution de MyTF1, mais introduit également d’autres fonctionnalités plus innovantes comme l’option « TOP CHRONO » qui permet de réaliser des résumés de matchs de foot ou de rugby sur mesure selon le temps dont l’utilisateur dispose ou encore « SYNCHRO », un moteur de recommandation unique au monde pour favoriser un visionnage à plusieurs. Ce dernier sera disponible dès le printemps.

Pour éviter toute, confusion, le communiqué indique également que les abonnés Freebox pourront toujours accéder à l’ensemble des chaînes TNT du groupe TF1 (TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films) et aux programmes du groupe TF1 en replay dans l’application OQEE by Free en mobilité et sur TV connectée.