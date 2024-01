Free Mobile divise la data de son booster, les vidéoprojecteurs en force au CES et une vidéo du Galaxy S24 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 12 janvier : Free Mobile divise par 5 la data de son option booster, les vidéoprojecteurs essayent de remplacer les TV et une vidéo du Galaxy S24 se retrouve déjà dans la nature. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Adieu le forfait Free à 5 euros

Free Mobile a discrètement réduit l’option booster de son forfait à 2 euros, passant de 5 Go à 1 Go de data, sans explication claire. Une opération qui suscite la déception des abonnés qui avaient bénéficié précédemment de 5 Go de data pour 2,99 euros par mois. Malgré la promesse de Free Mobile de maintenir les prix des forfaits à 2 euros et 19,99 euros jusqu’en 2027, il y a de quoi s’interroger sur les évolutions futures de ces forfaits.

Les vidéoprojecteurs meilleurs que les TV ?

Hisense a présenté quatre innovations notables pour les vidéoprojecteurs lors du CES 2024. Un écran enroulable et anti-reflet ALR (rejet de lumière ambiante), un écran ALR avec un traitement spécial pour améliorer le contraste, un Laser TV 4K Ultra Slim et la technologie appelée « Dynamic Light Steering » permettant de concentrer en temps réel la lumière sur des zones spécifiques de l’image pour atteindre un pic de luminosité de 2000 cd/m².

Des nouveautés qui viennent corriger certains des écueils des vidéoprojecteurs et leur permettre de s’envisager plus sérieusement comme des concurrents des téléviseurs.

Le Galaxy S24 Ultra se montre avant l’heure

À quelques jours de la présentation des nouveaux smartphones de Samsung, une fuite dévoile une vidéo de 17 secondes du Galaxy S24 Ultra, montrant une partie de son design. L’écran semble plat avec des coins nets, marquant un changement par rapport au Galaxy S23 Ultra plus arrondi. Les bordures paraissent également plus fines et le poinçon pour le capteur selfie est plus petit.