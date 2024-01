Galaxy S24 Ultra : une vidéo du smartphone se retrouve dans la nature

À quelques jours de la présentation des nouveaux smartphones de Samsung, une nouvelle vidéo du Galaxy S24 Ultra fuite et montre une partie du design du smartphone. Indice supplémentaire sur le fait qu'on connaît (presque) tout du smartphone.

Ce mercredi 17 janvier aura lieu la conférence Galaxy Unpacked. L’occasion pour Samsung de probablement lever le voile sur les nouveaux Galaxy S24 et notamment sur le Galaxy S24 Ultra, smartphone haut de gamme très attendu. Alors que les fuites se multiplient ces derniers jours, une nouvelle vidéo a été publiée montrant ce qui serait ce futur smartphone Galaxy.

Une nouvelle vidéo du Galaxy S24 Ultra

Il s’agit d’une vidéo de 17 secondes publiée par Ice Universe sur X, supprimée depuis, mais reprise par Android Authority. Le leaker a par la suite confirmé sur ce même réseau social la suppression de la vidéo, en disant que « la vidéo a été supprimée. La vidéo provient du fabricant du film protecteur de la série S24, et n’est pas réalisée par moi-même. »

Source : Ice Universe via Android Authority Source : Ice Universe via Android Authority Source : Ice Universe via Android Authority

Ce dont on se rend compte, c’est que sur le modèle montré, l’écran est plat et les coins nets. Un changement par rapport au Galaxy S23 Ultra, bien plus arrondi. Par ailleurs, tous les bords incurvés semblent avoir été supprimés. Les bordures paraissent plus fines et le poinçon pour le capteur selfie plus petit. Cela s’inscrit dans la lignée des changements effectués par Samsung sur les versions Ultra de ses Galaxy.

Le Galaxy S24 Ultra arrive très bientôt

On ne connaît pas encore la date de sortie des Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Ce qu’on sait, c’est qu’une fuite a révélé les tarifs de ces prochains smartphones. Ainsi, le Galaxy S24 Ultra serait vendu à partir de 1469 euros en France.

Ce serait alors un prix en légère hausse de 50 euros par rapport au Galaxy S23 Ultra sorti l’année dernière. Le nouveau modèle sera présenté ce 17 janvier et pourrait être disponible dès la fin de la conférence de Samsung en précommandes. La sortie officielle pourrait avoir lieu dans les jours ou semaines qui suivront.