Free Mobile vient de diviser par cinq la data de cette offre

Free Mobile vient discrètement de mettre à genoux l'option booster de son forfait à 2 euros. Pour le même prix vous aurez désormais 1 Go de data au lieu de 5 Go.

Free Mobile l’a promis : les prix des forfaits à 2 euros et 19,99 euros seront maintenus jusqu’en 2027. La question est alors, qu’est-ce que ces forfaits proposeront d’ici là. Un début de réponse semble se profiler avec l’opération discrète, mais ravageuse que vient d’opérer Free Mobile sur l’option booster de son forfait à 2 euros.

Le même prix, mais 5 fois moins intéressant

L’option booster est une chouette idée sur le papier. Elle permet de compléter le forfait à 2 euros de Free (2H d’appels et SMS/MMS illimités) en lui ajoutant de la data en France et en Europe et en faisant passer les appels sur une option illimitée.

Sauf que voilà, si cette option ajoutait 5 Go de data jusque-là, par une mystérieuse mise à jour du site de Free Mobile, elle passe à seulement 1 Go de data.

Ce n’est pas la première fois que Free Mobile procède à des modifications de son forfait à petit prix. Auparavant, l’option booster était facturée à 4,99 euros par mois. Elle a baissé à 2,99 euros par mois en juin 2023. C’est au même moment qu’elle est passé de 1 à 5 Go de data offerte. Une décision que Free Mobile semble avoir regretté.

J’étais un abonné très satisfait de Free Mobile et de cette option booster à 5 Go pour 2,99 euros par mois. Je suis assez amer devant cette baisse de qualité du forfait soudaine et sans explication. Je vais désormais regarder du côté du mini forfait de YouPrice qui permet de bénéficier de 5 Go de data sur le réseau SFR ou Orange.