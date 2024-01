Feux matriciels de Tesla, énorme fuite de données et le beau geste de Sony – Tech’spreso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 19 janvier : Tesla propose enfin des feux matriciels adaptatifs, 100 millions de mots de passe dans la nature et le beau geste de Sony. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les feux matriciels adaptatifs arrivent sur les Tesla

Tesla a déployé une mise à jour logicielle activant les feux de route matriciels adaptatifs sur ses modèles électriques. Cette fonctionnalité améliore la sécurité nocturne en ajustant l’éclairage pour réduire l’éblouissement des autres usagers, tout en maintenant une visibilité optimale. Initialement disponible sur la nouvelle Tesla Model 3, cette technologie pourrait s’étendre à d’autres modèles.

100 millions de mots de passe publiés par un hacker

Une fuite majeure a révélé 100 millions de mots de passe et 71 millions d’adresses e-mail, dont 33 % sont des données inédites. Les utilisateurs peuvent vérifier si leurs informations sont compromises via Have I Been Pwned. Il est conseillé d’utiliser des mots de passe uniques et forts, et d’activer l’authentification à double facteur pour renforcer la sécurité.

Sony, le beau geste

Sony a décidé de rembourser automatiquement les joueurs ayant acheté « The Last of Us Part II Remastered » sur PS5 au plein tarif, alors qu’ils pouvaient l’obtenir pour 10 euros en possédant la version PS4. Cette démarche, rare et non obligatoire, vise à éviter les demandes de remboursement et à reconnaître les droits des joueurs existants.