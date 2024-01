L’électricité augmente, Palworld cartonne et un avantage insoupçonné du Galaxy S24 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 22 janvier : les prix de l'électricité augmentent, Palworld dépasse GTA V sur Steam et l'écran du Galaxy S24 est remarquable sur un point bien précis. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les prix de l’électricité augmenteront au 1 février 2024

Après deux hausses consécutives des prix de l’électricité en 2023, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a confirmé une nouvelle hausse au 1 février. Il avait promis qu’elle ne dépasserait pas 10 %, et cela semble être le cas, avec une augmentation du prix du kWh comprise entre 8,6 et 9,8 % selon les abonnements. La charge à domicile des voitures électriques en sera donc affectée, et il n’est pas à exclure que les tarifs des charges en voirie ne suivent pas le mouvement.

Palworld explose (presque) tout sur Steam

Le jeu de survie Palworld est sorti en accès anticipé sur Steam et le Xbox Game Pass il y a seulement quelques jours, mais il affole déjà les classements. Avec 1,291 million de joueurs en pic, il dépasse déjà Elden Ring, Cyberpunk 2077 ou même GTA V sur Steam ! Un jeu aux forts airs de Pokémon, créé par un studio à la réputation assez sulfureuse, et qui a encore tout à prouver sur la durabilité de son succès.

L’excellence du traitement anti-reflets du Samsung Galaxy S24

Si on pensait que le Galaxy S24 avait livré tous ses secrets depuis sa présentation la semaine dernière, les premiers tests semblent nous donner tort. En effet, son écran Gorilla Glass anti-reflets a l’air bien plus impressionnant que ce que Samsung annonçait. Une comparaison avec l’iPhone 15 Pro est assez bluffante… et cruelle pour le téléphone Apple. Une impression à confirmer, dont on vous parlera dans notre essai à venir.