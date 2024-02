L’augmentation surprise des prix chez Orange, l’Apple Vision Pro se fait démonter et des recharges rapides et accessibles – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 5 février : les prix des offres Orange augmentent, l'Apple Vision Pro se fait démonter et les recharges chez Tesla deviennent presque plus économiques qu'à la maison. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Une augmentation surprise des abonnements chez Orange

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Orange Open : leurs abonnements ont pris deux euros supplémentaires par mois. Une augmentation inévitable, à moins de changer d’offre, qu’Orange justifie par l’enrichissement des services proposés.

On comprend mieux pourquoi l’Apple Vision Pro est si cher

Plus de 3 000 dollars pour un casque de réalité mixte ? C’est pourtant ce que propose l’Apple Vision Pro, que la chaîne YouTube iFixit vient de démonter pour en découvrir les secrets. Un démontage très compliqué (ce qui peut poser des questions sur la réparabilité de l’appareil), mais qui permet d’avoir une première vision de l’extraordinaire complexité du casque Apple.

Les supercharges Tesla plus accessibles que jamais

Le réseau des Superchargeurs Tesla a toujours été connu pour ses prix assez imbattables, et ces derniers viennent encore de baisser ! On pourra désormais se charger à haute vitesse à partir de 0,26 euro du kWh, soit pas loin de ce qu’on paye à domicile depuis la hausse des tarifs de l’électricité. Attention cependant : les tarifs évoluent au fil des heures, et peuvent monter jusqu’à 0,42 euro/kWh – ce qui reste, même dans ce cas, extrêmement bas.