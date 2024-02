Un break électrique chez BMW, une fonction pratique sur Google Maps et un forfait Free moins cher – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 7 février : . Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

BMW lance un nouveau break électrique très pratique

Alors que les SUV sont, de loin, les vĂ©hicules Ă©lectriques les plus vendus au monde, BMW est allĂ© Ă contre-courant en dĂ©voilant, ce mercredi, sa BMW i5 Touring, un vĂ©hicule Ă©lectrique au format break basĂ© sur la berline BMW i5. Au menu, un coffre bien plus volumineux de 570 litres, une autonomie de 560 km et un tarif d’au moins 77 700 euros.

La météo arrive sur Google Maps pour mieux prévoir vos déplacements

Après les iPhone, c’est au tour des smartphones Android de profiter d’une nouveautĂ© bien pratique sur Google Maps. DĂ©sormais, les utilisateurs peuvent avoir un aperçu de la mĂ©tĂ©o sur le lieu qu’ils sont en train de consulter sur la carte. Un bon moyen de savoir comment s’habiller avant de sortir ou de partir en voyage sans avoir besoin d’ouvrir plusieurs applications.

Free réduit le prix de son forfait mobile, mais avec moins de data

Alors que la plupart des opĂ©rateurs mobiles ont tendance Ă augmenter la data de leurs forfaits avec des hausses de tarif, Free Mobile va Ă contre-courant. L’opĂ©rateur a en effet annoncĂ© une refonte de son forfait « SĂ©rie Free ». Jusqu’Ă prĂ©sent proposĂ© Ă 140 Go, il est dĂ©sormais limitĂ© Ă 110 Go. Cependant, cette rĂ©duction de la data est accompagnĂ©e d’une bonne nouvelle pour le portefeuille, puisque l’abonnement passe de 12,99 Ă 10,99 euros par mois.