Nouvelle Tesla Model Y, les motos électriques avec le permis moto et le retour de RealMe – Tech’spresso

Voici ce qui a marqué le mardi 13 février : mauvaise nouvelle pour la Tesla Model Y, des motos électriques sans permis et le retour de Realme en France.

Mauvaise nouvelle pour la future Tesla Model Y

Alors qu’on l’attendait dans le courant de l’année 2024, des nouvelles des États-Unis et de la Chine nous laissent entendre que la nouvelle version de la Tesla Model Y, baptisée « Juniper », pourrait avoir du retard. Une mauvaise nouvelle pour la voiture électrique la plus vendue au monde en 2023 ?

Ces nouvelles et excellentes motos électriques peuvent être conduites avec votre permis de conduire

En limitant certains de ses modèles à une puissance de 11 kW, Zero Motorcycles offre un accès à la gamme aux détenteurs du permis B, le permis voiture, et non pas seulement le permis A1.

Le meilleur ennemi des Xiaomi Redmi revient en France

Après avoir été très discret en 2023, Realme se remet en lumière et confirme l’arrivée en France d’un nouveau smartphone. Pour rappel, la marque s’est toujours distinguée par son ambition d’enquiquiner les Redmi de Xiaomi.