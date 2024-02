Ces nouvelles et excellentes motos électriques peuvent être conduites avec votre permis de conduire

En limitant certains de ses modèles à une puissance de 11 kW, Zero Motorcycles offre un accès à la gamme aux détenteurs du permis B, le permis voiture, et non pas seulement le permis A1.

Zero Motorcycles est l’un des pionniers, et le leader de la moto électrique dans le monde. Il faut dire que le constructeur californien propose une gamme complète de deux roues qui donne envie de se mettre au guidon, même pour ceux et celles qui n’auraient pas leur permis moto. Et ça tombe bien : goûter aux joies de la moto électrique avec son permis B est effectivement possible chez Zero, qui lance au passage sa gamme millésime 2024.

En effet, en France, il est possible de conduire une moto légère d’une puissance allant jusqu’à 11 kW soit avec un permis A1 (autrement appelé permis 125), soit avec un permis B, donc le permis de voiture classique. À une condition néanmoins : passer une formation pratique de 7 heures en auto-école. Mais sans même un examen à la fin.

Pour tous les goûts

Dans la gamme Zero Motorcycles, pas moins de quatre modèles peuvent ainsi tendre les mains à ceux qui n’auraient que le permis B en poche. On parle ici des FX, FXE, DS et S. Il y en a pour tous les goûts puisque si la FX joue plutôt les motos enduro, la FXE adopte un style proche mais davantage urbain. Leur autonomie n’a rien de ridicule, respectivement 164 et 169 km, et ils proposent les prix les plus abordables de la gamme : respectivement 13 895 euros et 14 115 euros.

Au-dessus dans la gamme, la DS est le premier trail du marché, une moto bien plus cossue, ce qu’elle fait payer au prix fort : 18 555 euros. Il n’empêche qu’elle offre une autonomie aussi bien supérieure : jusqu’à 232 km en ville. Par contre, pour ceux qui auraient flashé sur la DSR/X Black Forest Edition, un permis moto (permis A) sera nécessaire.

Enfin tout en haut de la gamme, le roadster S offre lui aussi une puissance n’excédant pas les 11 kW réglementaires pour attirer les permis B, et malgré son autonomie supérieure, il est un peu moins cher que la DS à 17 545 euros.