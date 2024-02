Faillite en vue pour un constructeur de voitures électriques, les retours de l’Apple Vision Pro et des jolies nouveautés chez Google Messages – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 19 février : une faillite en vue pour un constructeur de voitures électriques, les retours de l'Apple Vision Pro interrogent et des nouveautés qui facilitent la vie sur Google Messages. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ça sent mauvais pour ce constructeur de voitures électriques

Le nombre de marques de voitures électriques explose en Chine, et certaines vont fatalement s’y casser les dents. C’est par exemple le cas de HiPhi, connu pour ses modèles totalement délirants, et qui vient d’annoncer à ses employés que les chaînes de production s’arrêtaient pour les six prochains mois. La fin d’une aventure ?

Le taux de retour des Apple Vision Pro est-il si étonnant ?

L’information a fait grand bruit dans les médias américains ces derniers jours : beaucoup d’Apple Vision Pro seraient rendus après quelques jours d’utilisation. Faut-il s’en inquiéter ? Pas forcément, le casque demandant un apprentissage très différent des autres produits de la marque. Il faudra sûrement attendre une version améliorée pour avoir une meilleure version.

Google Message sera bientôt plus agréable à utiliser

Les nouveautés s’enchaînent pour Google Messages. Et ça ne s’arrête pas là : de nouvelles fonctions viennent d’être découvertes dans la dernière bêta. Parmi elles : une fonction « appareil photo » améliorée, des améliorations de l’apparence et des paramètres revus. Rendez-vous dans quelques mois pour en profiter.