La Renault 5 électrique est officielle, Google écrit vos SMS pour vous et une montre connectée Xiaomi pas chère – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 26 février : la Renault 5 électrique est enfin là, l'IA de Google arrive dans vos SMS et Xiaomi lance une montre connectée abordable.

Voici enfin la Renault 5 électrique

Après des mois (voire des années) d’attente, Renault a enfin levé le voile sur sa Renault 5 E-Tech 100 % électrique. Au programme : une bouille craquante, 400 km d’autonomie, un écran sous Google Automotive et un prix d’appel annoncé sous les 25 000 euros. Cette R5 électrique arrivera en concessions à l’automne 2024 et on a hâte d’en prendre le volant.

Gemini vous aide à écrire vos SMS

La grosse actu tech du moment, c’est bien entendu l’ouverture du MWC à Barcelone. À cette occasion, Google a officialisé l’arrivée de Gemini, son intelligence artificielle, au sein de Google Messages. Il pourra ainsi vous aider à écrire et personnaliser vos messages selon vos envies. Il est déjà disponible aux Etats-Unis sur les derniers Pixel et Samsung, mais son arrivée en Europe n’est pas encore annoncée.

Xiaomi lance une montre connectée pas chère

Toujours au MWC, Xiaomi a présenté sa Watch 2, qui prend la couronne de la montre connectée Wear OS la moins chère du marché. Son prix de 199,99 euros pourrait craindre un produit fait à l’économie, mais les caractéristiques sont finalement dans le coup : puce Snapdragon W5+ Gen 1, 65 heures d’autonomie et des capteurs dans tous les sens. La montre est déjà disponible à la vente.