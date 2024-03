Les français préfèrent la Freebox, les anciens Samsung Galaxy avec l’IA, Gemini dans Google Messages – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 21 mars : quelle est la box préférée des français, les anciens smartphones Samsung Galaxy auront le droit à l'IA et Google Gemini dans Google Messages. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Freebox reste la box internet préférée des Français

Un sondage réalisé par le site ZoneADSL&Fibre a demandé à 10 000 Français quelle était leur box internet favorite. La Freebox Delta reste en tête de liste, bien devant ses concurrents alors que la Bbox de Bouygues Telecom se retrouve parmi les moins plébiscitées malgré son prix attractif. Orange sort du lot pour la qualité du réseau, malgré ses tarifs parfois prohibitifs.

L’IA arrive dans les anciens smartphones Samsung Galaxy

Samsung étend ses fonctionnalités Galaxy AI aux modèles plus anciens, notamment les Galaxy S23, Fold et Flip de l’année dernière, avec des projets en cours pour d’autres modèles antérieurs. Le Galaxy S22 semble bien placé pour bénéficier de ces fonctionnalités, mais une étude de faisabilité est en cours chez Samsung. On ne préfère donc pas vous confirmer l’arrivé de la suite Galaxy AI sur ce modèle.

Un aperçu de l’intégration de Gemini à Google Messages

L’intégration de l’IA Gemini dans l’application Google Messages pour faciliter la rédaction de SMS/RCS a été annoncée il y a peu, bien que seuls des visuels officiels de Google aient été publiés jusqu’à présent. AssembleDebug du blog TheSpAndroid a exploré la dernière version de l’application, permettant quelques interactions avec Gemini. On peut ainsi avoir un aperçu de cette intégration très attendue.