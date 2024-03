Ce PC ultraportable de moins d’un kilo perd 700 euros d’un coup

Grand écran de 14 pouces et poids plume de 990 grammes : le LG Gram 14Z90R est probablement l'un des ultrabook les plus adaptés aux travailleurs nomades. D'autant plus que cet ordinateur profite de plus de 700 euros de réduction et passe jusqu'au 31 mars à 899 euros. Et ce n'est pas le seul de sa gamme à être à prix réduit...

Si vous vous déplacez régulièrement avec PC portable dans le sac à dos, vous savez à quel point son poids se fait de plus en plus sentir au fur et à mesure de la journée. Alors autant que votre matériel soit le plus léger possible tout en restant assez puissant pour pouvoir gérer tous types de tâches. C’est exactement ce que propose LG avec la gamme Gram Pro.

Ce PC portable est un véritable poids plume avec poids en dessous du kilo. Il dispose également d’un châssis ultra-fin, d’une puce Intel Core i5 de 13e génération, et une dalle de 14 pouces d’une très belle facture. LG a réussi le pari de proposer un outil polyvalent et pratique, dans un format extrêmement compact.

LG gram 14Z90R : vous oublierez que vous le portez

L’un des plus gros atouts du LG Gram 14 pouces réside incontestablement dans sa légèreté. Avec à peine 990 grammes sur la balance, il est sur le podium des PC portables qui pèseront le moins sur votre dos et vos épaules. Une prouesse rendue possible grâce à l’alliage de magnésium qui compose son châssis. Outre son poids, le LG Gram 14 pouces est par ailleurs un modèle de finesse puisqu’il ne dépasse pas les 17 mm d’épaisseur.

S’il est léger et svelte, il n’en est pas moins solide. LG a en effet, combiné à son design ultra-fin et compact, des matériaux qui lui assurent de passer avec succès un grand nombre de tests de résistance. Le LG Gram 14 pouces est ainsi certifié par la norme MIL-STG 810G, une certification mise en place par l’armée américaine, et garantissant la résistance des produits contre les chutes et les conditions extrêmes.

C’est donc l’outil parfait des travailleurs nomades et LG l’a bien compris puisque au profit de la finesse de l’ordinateur, il faut faire quelques menus compromis. Si vous envisagez de faire tourner Baldur’s Gate 3 sur cette machine, vous risquez donc d’être un peu déçus (mais rien ne vous empêche de faire du cloud gaming).

Un outil bureautique puissant

En revanche, pour les usages bureautiques poussés et du gaming léger (vous n’aurez aucun problème à faire tourner Balatro), le LG Gram 14 pouces fera des merveilles.

Il faut dire qu’il est soutenu par un très bon processeur Intel Core i5 de 13ᵉ génération, par ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go. L’ensemble permet de faire tourner Windows 11 en toute fluidité. Le LG Gram 14 pouces est également un bon compagnon d’appoint pour la retouche d’image légère.

Pour accompagner cette configuration solide, le LG 14Z90R est équipé d’une très belle dalle FHD+ de 14 pouces. Lumineuse, elle est de plus très bien calibrée puisqu’elle prend en charge 100 % du spectre RVB et 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 (un espace de couleurs plus riche que le traditionnel RVB). Mieux, l’écran bénéficie d’un système anti-reflets pour garantir la meilleure visibilité possible. Et s’il est possible d’aller jusqu’à 350 nits de luminosité maximale, sachez que l’écran adapte son taux de luminosité automatiquement, en fonction de l’intensité lumineuse de son environnement.

Côté connectique, vous ne manquerez enfin de rien puisque l’ordinateur est très bien pourvu. Il dispose, en effet, de :

1 × port HDMI ;

2 × ports USB-C ;

1 × lecteur de carte micro SD ;

2 × ports USB-A 3.2 ;

1 × prise Jack, parce que c’est toujours utile.

LG Glance : le petit truc en plus qui rend votre ordinateur encore plus sur

Petite particularité des LG Gram, le constructeur y a intégré LG Glance, un système avancé de détection du visage grâce auquel vous pourrez optimiser la sécurité présente sur votre machine. Si vous vous éloignez de votre ordinateur ou que quelqu’un d’autre tourne le regard vers votre écran, l’ordinateur se mettra automatiquement en veille ou floutera le contenu à l’écran. Mieux, le système intègre un contrôle de l’écran via le regard, ce qui lui permet de transférer votre curseur ou votre application active vers un écran complémentaire si besoin.

Prévenant, LG Glance peut enfin reconnaître quand vous adoptez une mauvaise posture de travail et vous conseille, avec bienveillance, d’adopter une attitude plus adaptée à la bonne santé de votre dos.

Avec tous ces atouts, le LG Gram 14Z90R, est l’outil parfait des travailleurs nomades ou des étudiants qui ont besoin d’une machine efficace, puissante et légère. En ce moment, ce très bon produit profite de plus de 700 euros de réduction et est proposé au prix de 899 euros. Attention cependant, cette belle promotion prendra fin le 31 mars 2024.

À noter enfin, si la configuration du modèle 14Z90R ne correspond pas totalement à vos besoins, LG propose un grand nombre de variantes du modèle avec des écrans plus grands et des configurations plus musclées. Il y a l’embarras du choix.