Toute suspendue, cette incroyable trottinette électrique à 3 roues se veut aussi stable que performante

Ne faisant rien comme tout le monde, la trottinette électrique Mubae Xboard conjugue une triple suspension, un moteur performant, une connectivité et des freins premiums, le tout dans unformat 3 roues.

On se réjouit de l’évolution des trottinettes électriques phares du marché, comme les dernières Xiaomi 4 Pro Max ou Niu KQi 300P. Mais il y a peut-être mieux, si l’on traverse le Rhin. La firme allemande Mubea, spécialisée dans l’innovation de la mobilité, a développé une trottinette électrique à 3 roues inédite.

Déjà, les roues avant de l’Umobility XBoard confèrent une stabilité hors pair. Ceci empêche tout guidonnage et permet de lever le bras pour indiquer un changement de direction. En virage justement, la colonne de direction se penche avec le véhicule, faisant tourner – et légèrement pencher – les roues. C’est différent des Striemo ou Taito qui restent droites.

Trois suspensions et des freins Magura

Outre la stabilité, le confort semble l’atout phare de l’engin, malgré le petit diamètre des roues (8,5 pouces). En effet, les trois suspensions indépendantes devraient garantir une belle gestion des chaussées dégradées et autres bosses. Le moteur est plus classique, enfermé dans la roue arrière, où il délivre un couple élevé de 30 Nm, et 500 W de puissance (jusqu’à 1 000 W en pic).

La trottinette Xboard penche, et décolle même ! // Source : Mubea Le moteur culmine à 1 000 W de puissance. // Source : Mubea Des freins hydrauliques, et Magura, du jamais vu sur une trotinette ? // Source : Mubea

Les trois disques à commande hydraulique de la marque Magura assurent des freinages dantesques sur le papier, tandis que la potence est réglable en hauteur sur 11 cm. Cette dernière loge la batterie d’une de capacité 336 Wh (30 km d’autonomie maximale), et joue un rôle dans le volume occupé après le pliage. Le pliage de la Mubea XBoard est d’ailleurs original : il sépare en deux le long plateau, pour se rabattre ensuite sur la colonne de direction.

La potence loge la batterie. // Source : Mubea Ainsi, on peut plier le plateau, via un « coup de pied ». // Source : Mubea On peut aussi la faire rouler. // Source : Mubea Un écran basique, mais connecté. // Source : Mubea L’application parait moderne… avec même un rythme cardiaque ? // Source : Mubea

Pliée, la trottinette électrique reste donc en position verticale, comme une Urban Native T9 ! Seules ombres au tableau, l’écran est très basique, les commandes centrales semblent peu pratiques, et on note l’absence de clignotants.

Une trottinette 3 roues au poids contenu, pour 2025 ?

Malgré l’attirail de cette trottinette électrique, le poids ne culmine qu’à 18 kg. C’est remarquable pour ce type d’engin, Mubea ayant employé un châssis en fibre de carbone, magnésium et fibre de verre. Ce n’est pas tout, car l’Umobility XBoard est aussi connectée à une application. On y trouve un compteur complet, un verrouillage du moteur, des statistiques de trajet et… un rythme cardiaque !

Comment fait-elle ? La startup est encore évasive sur ce sujet, mais confirme la disponibilité de son véhicule. Le site officiel annonce un lancement en mai 2024, d’abord en Allemagne avec une première série limitée “Pioneer Edition”. Cela explique sa limite de 20 km/h due à la législation locale. Puis elle orchestrera des livraisons en juin, avant le reste de l’Europe d’ici 2025 ( débridée à 25 km/h, on imagine). On espère découvrir aussi le tarif final de la Xboard, estimé à 2 249 euros, lors de sa venue à l’Eurobike en juillet prochain.