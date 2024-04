Une voiture électrique avec 1000 km d’autonomie, un vélo électrique avec des pneus increvables et la recharge en Europe – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 9 avril : la recharge des voitures électriques qui évoluent en profondeur en Europe, le prix de la voiture électrique à la batterie solide et aux 1000 km d'autonomie et le vélo invraisemblable, doté de pneus increvables. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tout ce qui change le 13 avril 2024 pour la recharge des voitures électriques en Europe

Le 13 avril prochain entrera en vigueur l’AFIR, qui obligera notamment les opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques à installer des terminaux de carte bancaire. Mais ce n’est pas la seule mesure qui fera son arrivée.

Ce vélo électrique est invraisemblable : ses pneus résistent aux balles

Le fabricant coréen Topsecret a conçu un vélo électrique au design hors normes et aux caractéristiques singulières. En plus de résister aux balles, ses pneus sont montés sur des roues sans rayon ni moyeu, lui conférent un look définitivement futuriste.

Voici le prix de la 1ère voiture électrique dotée d’une batterie solide avec 1000 km d’autonomie

La nouvelle IM L6, récemment dévoilée au salon de Genève, vient d’annoncer ses tarifs en Chine. La voiture électrique aux 1 000 kilomètres d’autonomie (avec sa batterie solide) démarre alors à moins de 30 000 euros dans son pays natal. Mais ça ne sera pas le cas chez nous, et encore moins pour la version à 1 000 km d’autonomie.