Le VTT électrique de Decathlon, le drone Xiaomi, Spotify et la nouvelle qualité sonore – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 16 avril : Décathlon lance son nouveau VTT électrique Rockrider, DJI dévoile son drone concurrent des DJI et Spotify lance sa nouvelle option de qualité sonore sans perte.

Voici le VTT électrique Rockrider ultra-performant de Decathlon et il est moins cher que prévu

Voici le vélo électrique Rockrider E-Feel 900S Team Edition : c’est le plus performant (et plus cher) VTTAE de Decathlon. Sa fiche technique est tout simplement alléchante.

Spotify lossless : certains se vantent déjà d’avoir l’option HiFi

Trois ans après son annonce officielle, Spotify s’apprête à déployer sa fonction lossless. L’option a été repérée dans le code de la dernière bêta du service de streaming.

Il existe une alternative à DJI, voici le Xiaomi Fimi Mini 3

DJI est souvent cité comme la référence des marques de drones, mais existe-t-il des alternatives ? Oui, mais très discrètes, à l’image du Xiaomi Mini 3.