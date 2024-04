Les speedbikes à 45 km/h, la mort prochaine de Google Keep et de nouveaux smartphones Huawei – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 19 avril : l'Allemagne expérimente de plus en plus l'ouverture de pistes cyclables aux speedbikes, Google pourrait mettre un terme à Google Keep et Huawei sort de nouveaux smarthpones alléchants. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les speedbikes de plus en plus expérimentés sur les pistes cyclables en Allemagne

Une nouvelle expérimentation qui autorise les speedbikes à circuler sur les pistes cyclables est lancée en Allemagne. Plus précisément, cet essai concerne un tronçon précis d’une autoroute cyclable reliant Langen et Darmstadt-Nord. L’objectif : déterminer si les pistes cyclables ouvertes aux speedbikes sont adaptées, ou non, à l’usage d’un tel véhicule.

Google Keep, un avenir très incertain

Google Keep va-t-il rejoindre la très longue liste de services et d’applications abandonnés par Google. Il y a des chances, au vu des trouvailles faites dans une ligne de code. Cette dernière suggère une opération de migration vers Tasks. En outre, des notifications et bandeaux pourraient bientôt apparaître pour inciter les utilisateurs à passer à Google Tasks.

Voici le Huawei Pura 70, que nous n’aurons probablement jamais

Huawei a levé le voile sur un nouveau smartphone nommé Pura 70. Décliné en quatre versions, ce modèle haut de gamme a beaucoup d’atouts à faire valoir. Malheureusement, il est peu probable cette famille de téléphones débarque en France, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. En outre, nous n’aurions accès à aucun service Google.