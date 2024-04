La fin d’un géant du jeu vidéo, la voiture électrique de Xiaomi en avance et un super VTT électrique de Decathlon – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 22 avril : un géant du jeu vidéo disparaît, la voiture électrique de Xiaomi est livrée en avance et Decathlon présente un alléchant VTT électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce géant du jeu vidéo annonce sa disparition

Vous ne connaissiez peut-être pas Embracer Group, mais c’est pourtant un des plus gros groupes de studios au monde. Enfin, était : en difficulté financière, le groupe annonce se diviser en trois entreprises indépendantes les unes des autres. Un travail titanesque, qui devrait se terminer courant 2025.

La voiture électrique de Xiaomi arrive tôt (et en masse)

Pour sa première voiture électrique, Xiaomi a frappé fort. Et les résultats sont là : sa SU7 s’arrache, avec 100 000 commandes fermes et des délais de livraison qui s’allongent. Heureusement pour les propriétaires, la marque chinoise a déjà débuté les livraisons, en commençant par Pékin et Shenzhen. Le début d’une success story ?

Un nouveau VTT électrique chez Decathlon

Decathlon ne cesse d’étoffer sa gamme de vélos électriques, et vient de présenter son dernier-né. Le Rockrider E-Feel 700S combine suspensions de qualité, moteur puissant, et un tarif compétitif de « seulement » 3 499 euros – un bon rapport qualité/prix.