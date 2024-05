La carte vitale sur smartphone, GPT-4o devient gratuit et l’arrêt de l’ADSL – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 30 mai : la carte vitale se dématérialise, le nouveau ChatGPT devient gratuit et la fin de l'ADSL. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La carte vitale sur smartphone se déploie en France

La Carte Vitale dématérialisée est désormais en phase d’expérimentation dans 23 départements français. Accessible via une application mobile, elle simplifie l’accès aux services de santé en remplaçant la carte physique. Les utilisateurs peuvent suivre leurs dépenses de santé sur leur smartphone et l’utiliser chez les professionnels équipés. Le déploiement national est prévu pour 2024.

ChatGPT : GPT-4o devient gratuit, mais avec restrictions

OpenAI rend GPT-4o et les GPT personnalisés gratuits pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Ces modèles avancés offrent des fonctionnalités comme la reconnaissance ou la génération d’images et l’analyse de données. Cependant, les utilisateurs gratuits sont soumis à un nombre limite d’interactions et seront invités à souscrire à un abonnement ChatGPT Plus pour des usages plus poussés.

Arrêt de l’ADSL : la fibre va devenir obligatoire

Le réseau cuivre de l’ADSL disparaît progressivement, remplacé par la fibre optique d’ici 2030. Depuis 2019, les nouveaux bâtiments n’ont plus de câbles en cuivre pour leur installation internet. Les différents fournisseurs doivent informer les usagers un an avant la fermeture locale du réseau dans une commune. N’oubliez pas de vérifier votre éligibilité à la fibre auprès de votre opérateur pour assurer une transition en douceur.