Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 10 juin : Google Photo gagne des fonctions IA chez Samsung, Tesla baisse ses prix pour liquider ses stocks et Nio annonce une voiture électrique à 13 000 euros prévue pour l'Europe.

Google Photos gagne des fonctionnalités IA chez Samsung

Après avoir été annoncé par Google, la fonction Magic Editor de Google Photos, permettant de modifier ses photos avec l’aide de l’intelligence artificielle, arrive sur les smartphones Samsung compatibles. De quoi déplacer des sujets, changer la colorimétrie ou remplacer des éléments d’un cliché.

Tesla baisse ses prix pour liquider ses stocks

Tesla, comme d’autres marques de voitures électriques, fait actuellement face à un problème de surstockage aux abords de ses usines. Elle lance donc des promotions sur ses voitures en stock, et offre par exemple 6 000 euros de réduction sur ces modèles en Allemagne. Bientôt en France ?

Nio présente une voiture électrique à 13 000 euros et à la recharge express

Nio, une marque chinoise de voitures électriques premium, va bientôt lancer une marque à prix plus serrés et prévue pour l’Europe : Firefly. Une première voiture sera disponible début 2025 à un tarif aux alentours de 13 000 euros en Chine, et compatible avec les stations d’échange de batterie de Nio, pour une « recharge » en trois minutes.