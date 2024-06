Nouvelle offre Freebox, nouvelle fonction pour la carte d’identité sur smartphone et Nvidia devant Apple et Microsoft

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 19 juin : une nouvelle offre Freebox, une nouvelle fonction pour l'application France Identité et la Nvidia qui dépasse Apple et Microsoft. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La carte d’identité sur smartphone se dote d’une fonctionnalité très pratique

Disponible depuis quelques mois sur smartphone, l’application France IdentitĂ© se renforce avec une nouvelle fonction. Elle permet dĂ©sormais de partager ses donnĂ©es cryptographiques par NFC. De quoi vous permettre par exemple de prouver votre identitĂ© Ă un contrĂ´ler lorsque cette fonction sera prise en charge.

3 400 000 000 000 dollars : Nvidia devient l’entreprise la plus valorisée au monde, devant Apple et Microsoft

Nvidia n’en finit plus de battre des records financiers. BoostĂ© depuis quelques annĂ©es par l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative, le concepteur amĂ©ricain de puces et cartes graphiques a atteint un nouveau record de valorisation. Il s’agit dĂ©sormais de l’entreprise le plus valorisĂ©e au monde, avec une Ă©valuation de 3 400 milliards de dollars, devant Microsoft et Apple.

Free lance une nouvelle offre Freebox : la moins chère du marché

Iliad continue de multiplier les offres Freebox pour tous les besoins et tous les budgets. Le fournisseur d’accès a annoncĂ© cette semaine une nouvelle offre Freebox Revolution Light particulièrement attractive. BasĂ©e logiquement sur la Freebox Revolution Light, cette offre est proposĂ©e sur le site de veepee Ă 20 euros par mois pendant un an, plus 30 euros par mois.