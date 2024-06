La climatisation écologique, l’autonomie des voitures électriques et Samsung One UI 7 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 27 juin : une climatisation "écologique" française avec un système révolutionnaire, l'autonomie des voitures électriques testées en fonction des pneus et l'arrivée de Samsung One UI 7 (Android 15) qui se précise. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La climatisation écologique et 5 fois moins gourmande : le pari fou de cette entreprise française

La clim, c’est pratique, mais ça pollue. Et si une solution française changeait les choses ? Caeli Energie promet une climatisation cinq fois moins gourmande en énergie et sans gaz nocifs.

Autonomie des voitures électriques : le choix des pneus fait toute la différence comme ce test le prouve

18 Wh/km. C’est la différence d’efficacité énergétique entre le meilleur et le pire pneu testé sur une Tesla Model 3. Voici les résultats d’un test comparatif très intéressant.

Samsung One UI 7 (Android 15) : voici quand les nouveautés de la mise à jour pourraient être présentées

On connait la date de la Samsung Developer Conference (SDC) de 2024. Un événement pendant lequel on découvrira sans doute les nouveautés de l’interface One UI 7 basée sur Android 15.