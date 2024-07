Le problème de fiabilité des hybrides Toyota, l’usage de la Samsung Galaxy Ring et le plus grand Superchargeur de France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 1 juillet : le point faible des Toyota hybrides, les fonctionnalités de la Samsung Galaxy Ring et le plus grand Superchargeur Tesla en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le problème de fiabilité des hybrides Toyota

Si les Toyota ont une image de voitures fiables, un réparateur indépendant corate, EV Clinic, alerte sur le manque de fiabilité des batteries de ces modèles. Certaines lâchent parfois dès 80 000 km, à cause d’une conception défaillante. Reste que quelques astuces peuvent prolonger la durée de vie du pack.

À quoi va servir la Samsung Galaxy Ring

À quelques jours de sa présentation, la Galaxy Ring, la première bague connectée de Samsung, laisse échapper ses fonctionnalités. On devrait retrouver un grand nombre de mesures, parmi lesquelles un contrôle cardiaque, mais également de la température corporelle et des ronflements lors du sommeil.

Le plus grand Superchargeur de Tesla en France dévoile ses services inédits

Tesla vient d’inaugurer sur l’autoroute A1 son plus grand Superchargeur de France. Il est doté de 32 bornes de recharges, mais également -une première en France- d’un « lounge Tesla », accueillant toilettes, distributeurs de nourriture et de boissons et services auto (gonfleur, aspirateur). De quoi rendre l’expérience de charge encore plus plaisante.